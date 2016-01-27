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    Агент Широкова: «Роман уже определился с выбором клуба»

    Агент полузащитника Романа Широкова, расторгнувшего контракт с московским "Спартаком", Арсен Минасов дал понять, что его клиент уже определился с выбором места продолжения своей карьеры.

    - Когда ждать решения по клубу?

    - В течение пары дней. Мы работаем над решением этого вопроса.

    - Сам Роман определился с будущим клубом?

    - Сам Роман – да.

    - Правда ли, что клубов, где игрок может продолжить карьеру, два – ЦСКА и "Рубин"?

    - Клубов несколько, но я не понимаю, почему называется "Рубин". Не было оттуда ни предложения, ни даже звонка. Я ни с кем не разговаривал. Вчера, правда, я был в расположении "Рубина", но совсем по другим делам. Встретил Диму Кузнецова, вспомнили юность, поболтали…

    - И о Широкове совсем не говорили?

    - Да, не говорили, вопрос вообще не поднимался. Смысл его поднимать, если его просто нет. спросил, что у них по селекции, мне ответили, что сами не знают.

    - Тогда остается ЦСКА, Широков туда перейдет?

    - А что у нас, всего две команды в России? Команд много, 16.

    - Сам Роман с клубом определился. Клуб хороший?

    - Да. При всем уважении, если бы были "Уфа" или "Мордовия", мне было бы стыдно.

    - Клуб будет бороться за чемпионство?

    - Я надеюсь на это.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.01.2016 17:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 января 2016, 20:05

      Такое ощущение как будто звезда мировой величины выбирает куда перейти,ажиотаж неимоверный

      0
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    • ...
      Рейтинг: -2

      markests 27 января 2016, 19:22

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 января 2016, 19:11

      опять конем стал))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 27 января 2016, 19:07

      Всем плевать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12

      alexxxl93 27 января 2016, 19:06

      в цска он

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 27 января 2016, 17:57

      Сплошные загадки!

      0
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