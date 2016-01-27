Селюк: «Муса не подходит под АПЛ, «Лестеру» лучше купить Ярмоленко»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможном трансфере нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы в английский "Лестер Сити".

– Муса – хороший футболист, я помню его, когда он еще играл в Голландии. Кстати, считаю, ЦСКА тогда переплатил за него, покупая у "Венло". Однако африканец – вообще не игрок чемпионата Англии!

– Почему? Он же обладает, например, реактивной скоростью.

– Все это так. На контратаках способен убежать от опекуна. Но будь я руководителем "Лестера", никогда бы не взял форварда таких антропометрических данных.

– Слишком щуплый для АПЛ?

– Пожалуй. Не то чтобы его там задавят, но на "втором этаже" у него в Англии просто нет шансов! Если его кто-то там толкнет, он улетит в трибуны. Да и зачем ему платить приличную зарплату. Он же не может делать в атаке все. Почему бы тогда не купить Ярмоленко у Киева за 25 миллионов? Ярмоленко – мощный, здоровый, подходит под АПЛ. Муса – нет.