Муса привлек внимание «Лестера»

Форвард московского ЦСКА Ахмед Муса попал в список трансферных целей "Лестер Сити", идущего на данный момент на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

"Лисы" ведут активные поиски нападающего в зимнее трансферное окно, и, после того как сделка по переходу форварда "Сампдории" Эдера сорвалась, селекционная служба "Лестера" переключила свое внимание на игрока армейцев, сообщает источник. "Синие" намереваются предложить за трансфер нигерийца 15 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Муса принял участие в 29 матчах за ЦСКА, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.