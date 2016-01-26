Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веркаутерен: «Крылья» ищут форварда, левого защитника и атакующего полузащитника»

    Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен рассказал о трансферных задачах клуба на зимний период дозаявок.

    – Вы не раз говорили о том, что "Крылья" ищут форварда, обладающего голевым чутьем. Как продвигаются поиски и переговоры по игрокам с такими качествами?

    – Бывало так, что игрок уже вот-вот должен был оказаться у нас, но переход в последний момент срывался. Поэтому отвечу так - пока под контрактом нет подписи игрока, продвижения нет. Но мы постоянно ищем, ведем переговоры, работа ведется.

    – Какую оценку можете дать первым потенциальным новичкам команды – Каленковичу, Радченко, Бабырю? Собираетесь ли вы взять их на второй сбор?

    – Этот вопрос мы тоже обсудили с руководством. Свое мнение по этим игрокам я озвучил. Дальнейшую работу должны делать уже другие службы клуба. Менеджмент и селекционная группа. Озвучивать оценку игрокам публично, увы, не могу. Это мое правило.

    – На сборы с основной командой полетит вратарь из Белоруссии – Василючек. Игроки на какие позиции еще рассматриваются?

    – Нам необходимы левый защитник, атакующий полузащитник... Эти позиции нам также необходимо укрепить. Возможно, Радченко и Каленкович снова поедут с нами на сборы. Но этот вопрос пока решается.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11