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    Примера. «Реал» не смог обыграть «Бетис»

    "Реал" не смог переиграть "Бетис" в поединке 21-го тура Примеры. Более того, севильцы вели в счете на протяжении почти всего матча, и только за 20 минут до окончания встречи Карим Бензема смог сравнять счет. Таким образом, отставание "сливочных" от "Барселоны" и "Атлетико", имеющих в своем активе по 48 очков, достигло четырех пунктов. Отметим, что при этом каталонский клуб сыграл на один матч меньше.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Бетис (Севилья) – Реал (Мадрид) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сехудо, 7; 1:1 – Бензема, 70.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2016 00:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -186

      Protosser 25 января 2016, 10:38

      Я вижу отставание в 5 "пунктов"..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 25 января 2016, 06:56

      на увольнение

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 25 января 2016, 01:11

      Адан красава, тащил конкретно)))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 января 2016, 00:30

      Печаль...вот и первый косяк Зидана...ну ничего,верим в лучшее)))

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor 25 января 2016, 00:27

      ахахах))))

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