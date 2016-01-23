Ван Гаал: «Дармиан плевал кровью и сейчас находится в больнице»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рассказал о состоянии защитника Маттео Дармиана после матча 23-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1). Футболист был заменен на 60-й минуте.

"Дармиан в больнице, он плевал кровью. Кажется, проблемы с ребром и грудной клеткой, но точно я не могу сказать, нужно подождать. Это было не очень приятное зрелище для игроков. Зато я могу сказать, что это наш пятый травмированный защитник. Мне придется заняться тем, что я делаю каждую неделю – принять решение, чтобы решить проблему", – сказал ван Гаал.