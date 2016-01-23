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    Игнатьев: «Торпедо» может не доиграть сезон»

    Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев признал, что из-за проблем с финансированием команда может прекратить выступления во Втором дивизионе.

    — Есть ли гарантии от руководства, что этот сезон команда доиграет?

    — Никто никаких гарантий нам не дает. Уже давно. Можно сказать, живем от матча к матчу.

    — Есть ли в команде задолженность по зарплате?

    — Зарплата выплачивается с большими задержками, но за первую часть сезона с игроками вроде бы рассчитались.

    — Готовы ли учредители и дальше поддерживать "Торпедо" во втором дивизионе?

    — Для всех нас ответ на этот вопрос является кроссвордом. Пока такое представить сложно. Продолжается поиск спонсоров, но найти нам кого-то очень сложно, – рассказал журналистам Игнатьев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.01.2016 09:28
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 14:23

      Ага, не дали Татевосу Суринову прихватизировать ту самую площадку на Восточной улице и забил он на Торпедо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 10:20

      Знаменитая команда может умереть без поддержки, а в это время клуб без истории и традиций жирует на государственные деньги и развлекает царя.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > REDWHITE_ 23 января 2016, 14:25

      Какого? Грозненского?

      1
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