Агент Торреса: «Фернандо получил невероятное предложение»

Агент форварда мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса Хосе Антонио Мартин объявил о том, что в ближайшее время его клиент попрощается с "матрасниками".

"Торрес и Симеоне должны сесть и обсудить происходящее. Фанаты "Атлетико" не желают ухода Фернандо. У нас есть предложение, которое сделает Торреса самым богатым игроком в мире. Но есть детали. Все зависит от желания "Атлетико". Симеоне должен чeтко сказать, что рассчитывает на Фернандо. Болельщики хотят, чтобы контракт с ним был продлен, и не должно быть никаких сомнений, что это будет сделано", — сказал Мартин.

В текущем сезоне Примеры Торрес сыграл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.