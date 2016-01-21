Дармиан: «Мои кумиры – Невилл и Эвра»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан признался, что он во всем пытается брать пример с бывших «красных дьяволов» Гари Невилла и Патриса Эвра.

«Я видел, как они играют – они были важнейшими частичками механизма «Юнайтед». Они помогли клубу добиться успеха.

Патрис играл в Италии в прошлом сезоне, и я больше знаком с его игрой. Я дважды играл против него в дерби [против «Ювентуса»], и в Италии он такой же чемпион, как и в Англии.

Очевидно, что Гари Невилл, как капитан, является легендой клуба. Подумать только, скольких побед он добился и сколько трофеев завоевал… его достижения говорят о том, каким футболистом он был», - сказал Дармиан.