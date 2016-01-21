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    Дармиан: «Мои кумиры – Невилл и Эвра»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан признался, что он во всем пытается брать пример с бывших «красных дьяволов» Гари Невилла и Патриса Эвра.

    «Я видел, как они играют – они были важнейшими частичками механизма «Юнайтед». Они помогли клубу добиться успеха.

    Патрис играл в Италии в прошлом сезоне, и я больше знаком с его игрой. Я дважды играл против него в дерби [против «Ювентуса»], и в Италии он такой же чемпион, как и в Англии.

    Очевидно, что Гари Невилл, как капитан, является легендой клуба. Подумать только, скольких побед он добился и сколько трофеев завоевал… его достижения говорят о том, каким футболистом он был», - сказал Дармиан.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    21.01.2016 09:39
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