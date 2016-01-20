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    Асхабадзе: «МакГиди? Не думаю, что он захочет вернуться в Россию»

    Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе оценил возможность перехода полузащитника "Эвертона" Айдена МакГиди в стан красно-белых.

    "Не хотелось бы рассуждать о возможностях Айдена, поскольку с момента его выступлений в "Спартаке" прошло слишком много времени. С того момента кондиции МакГиди могли претерпеть существенные изменения, ведь футболисты стареют, а не молодеют. Опять же, его статистика выступлений за "Эвертон" в этом сезоне равна нулю, и это вызывает вопросы. Лично я не думаю, что Макгиди захочет вернуться в Россию, даже если поступит такое предложение", – заявил Асхабадзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2016 18:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 21 января 2016, 00:39

      ДЕНЕГ ДАДУТ ПОБЕЖИТ! только нужен ли он СПАРТАКУ!

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 22:09

      А что Асхабадзе в Москве сидит, в Армению не поехал? Он же там гендир какого-то отстоя.

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