Асхабадзе: «МакГиди? Не думаю, что он захочет вернуться в Россию»

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе оценил возможность перехода полузащитника "Эвертона" Айдена МакГиди в стан красно-белых.

"Не хотелось бы рассуждать о возможностях Айдена, поскольку с момента его выступлений в "Спартаке" прошло слишком много времени. С того момента кондиции МакГиди могли претерпеть существенные изменения, ведь футболисты стареют, а не молодеют. Опять же, его статистика выступлений за "Эвертон" в этом сезоне равна нулю, и это вызывает вопросы. Лично я не думаю, что Макгиди захочет вернуться в Россию, даже если поступит такое предложение", – заявил Асхабадзе.