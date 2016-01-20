Мостовой: «В «Спартаке» Мовсисян превратился в средненького игрока»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна, который на правах аренды перешел в "Реал Солт-Лейк".

– Не до конца понятно, что с ним произошло в "Спартаке". Его взяли из "Краснодара", и он сразу забил. А что потом? Мне кажется, он пошел по пути многих. Остановился, успокоился, превратился в средненького игрока. В конце концов, потерял место в основном составе. Может быть, тут и травмы сказались. Так и не вышел на свой краснодарский уровень.

– Прежде всего, он должен винить себя?

– Конечно. Шансы у него были. А таких условий, как в России, в Европе никто не создаст. За нашими футболистами так ухаживают… Конкуренция поначалу у него была небольшая, а когда она появилась, Мовсисян перестал играть.