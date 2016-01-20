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    Мостовой: «В «Спартаке» Мовсисян превратился в средненького игрока»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна, который на правах аренды перешел в "Реал Солт-Лейк".

    – Не до конца понятно, что с ним произошло в "Спартаке". Его взяли из "Краснодара", и он сразу забил. А что потом? Мне кажется, он пошел по пути многих. Остановился, успокоился, превратился в средненького игрока. В конце концов, потерял место в основном составе. Может быть, тут и травмы сказались. Так и не вышел на свой краснодарский уровень.

    – Прежде всего, он должен винить себя?

    – Конечно. Шансы у него были. А таких условий, как в России, в Европе никто не создаст. За нашими футболистами так ухаживают… Конкуренция поначалу у него была небольшая, а когда она появилась, Мовсисян перестал играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2016 15:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 17:35

      Средненьким он был и в сборной Армении.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 января 2016, 17:23

      зато зарплата высокая

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 января 2016, 17:09

      Со многими так

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 20 января 2016, 16:50

      Ты,что мелешь, он и средненьким то ни когда и не был, шлак и мусор

      -2
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