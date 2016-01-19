«Ювентус» подтвердил переход Мандрагоры

Полузащитник "Дженоа" Роландо Мандрагора перешел в "Ювентус".

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро, которые будут выплачены в течение трех лет. Эта сумма может вырасти еще на 6 миллионов за счет бонусов. Вторую половину нынешнего сезона Мандрагора проведет в "Пескаре" на правах аренды, где он провел и первую его часть. Хавбек подписал с "Ювентусом" контракт до лета 2020 года.

18-летний Мандрагора выступал за "Дженоа" с 2014 года, провел за клуб 5 матчей. За молодежную сборную Италии сыграл 6 матчей.