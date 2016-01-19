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    «Кубань» подписала Аподи

    Бразильский защитник Аподи стал игроком краснодарской «Кубани».

    Сообщается, что в понедельник футболист прошел углубленное медицинское обследование на Кипре, после чего стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным на два с половиной года.

    Аподи, полное имя которого звучит как Луис Диаллиссон Алвес де Соуза, на протяжении своей карьеры выступал за бразильские клубы «Крузейро», «Сантос», «Витория» (Сальвадор), «Байя», «Гуарани», «Сеара» и «Шапекоэнсе», японский «Токио Верди», а также мексиканские «Дельфинес» и «Керетаро», где его одноклубником в 2013-2014 годах был Роналдиньо.

    Источник: ФК «Кубань»

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    19.01.2016 01:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      Ortaped79 19 января 2016, 13:00

      ему наверное за 50 и нет ноги, ина че откуда деньги

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 января 2016, 09:07

      не понятно то денег нет , то лигионероа одних подписывают

      4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Barsuk52 19 января 2016, 18:14

      Наверняк свободные агенты

      0
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