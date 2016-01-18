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    Бэйл пропустит около трех недель

    Стали известны приблизительные сроки восстановления полузащитника "Реала" Гарета Бэйла после травмы, полученной в матче 20-го тура Примеры против "Спортинга" (5:1).

    Сообщается, что футболист не сможет выходить на поле в течение как минимум трех недель. У Бэйла диагностировано повреждение икроножной мышцы, и в начале сезона он уже пропустил примерно месяц из-за аналогичной травмы.

    В этом розыгрыше Примеры Бэйл сыграл 15 матчей и отметился в них 13 голами, а также семью результативными передачами.

    Источник: Marca

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    18.01.2016 19:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 18 января 2016, 22:03

      это п*здец, товарищи!!! =/

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 18 января 2016, 20:17

      Эх только-только начал чегойто путное показывать...

      2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Schicko_008 18 января 2016, 20:45

      Согласен ,только начал показывать прежний уровень и опять травма,главное что бы к ЛЧ успел полностью восстановиться))

      0
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 18 января 2016, 20:02

      жаль

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