Бэйл пропустит около трех недель

Стали известны приблизительные сроки восстановления полузащитника "Реала" Гарета Бэйла после травмы, полученной в матче 20-го тура Примеры против "Спортинга" (5:1).

Сообщается, что футболист не сможет выходить на поле в течение как минимум трех недель. У Бэйла диагностировано повреждение икроножной мышцы, и в начале сезона он уже пропустил примерно месяц из-за аналогичной травмы.

В этом розыгрыше Примеры Бэйл сыграл 15 матчей и отметился в них 13 голами, а также семью результативными передачами.