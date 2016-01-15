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    Кержаков: «Моя главная задача – вернуться в сборную»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Отметим, что контракт 33-летнего форварда с сине-бело-голубыми истекает летом 2016 года.

    "Я сейчас не задумываюсь о том, в какой команде буду летом и поступят ли вообще предложения. Все мои мысли – о ближайших 4–5 месяцах. Я просто хочу играть за "Цюрих" как можно больше и как можно лучше. И надеюсь вернуться в сборную. Это главная задача. А что будет летом, зависит от того, как я проявлю себя в Швейцарии", – отметил Кержаков.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.01.2016 15:43
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    Комментарии (3)
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    Alek7183
    1452874748
    Похвальная задача.
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    Недовольный
    1452881863
    Боже упоси,косоногое гумно
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    ologreds
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