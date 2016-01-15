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    Дмитрий Черышев: «Нужно всегда придерживаться правил»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился мнением о санкциях в отношении «Реала» и «Атлетико».

    «Я прочитал об этом в прессе, и восприятие на самом деле двоякое. Но самое главное, что нужно сказать, — это то, что в любом случае нужно придерживаться правил. Поэтому раз на эти клубы наложено наказание, значит были какие-то ошибки, которые, я так понимаю, теперь придется исправлять. Ведь «Барселона» же выдержала эти санкции, которые длились в течение целого года.

    Теперь через это испытание предстоит пройти "Реалу" и «Атлетико». И все это будет тянуться аж до лета 2017 года. Вы знаете, не только в «Реале», но и во всех испанских клубах, в том числе и в тех, в которых я работал, всегда обращали пристальное внимание на молодых перспективных футболистов. Я не могу сказать, что это прямо какое-то злостное нарушение, которое они хотели сделать.

    Однако это произошло, а значит, где-то в каких-то моментах, наверное, что-то было сделано не по правилам. Хотя понятно, что интерес к молодым талантам есть не только в Испании, но и во всей Европе», - сказал Черышев.

    Источник: Eurofootball

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    15.01.2016 10:42
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