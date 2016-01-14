«Ростов» объявил о переходе Качаравы

Нападающий грузинского клуба "Спартак-Цхинвали" Нико Качарава перешел в "Ростов".

Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Форвард уже присоединился к тренировкам "Ростова" на сборе в ОАЭ.

В минувшем сезоне Качарава был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Грузии. В этом сезоне форвард провел 15 матчей и забил 13 мячей. Качарава сыграл 6 матчей за молодежную сборную Грузии и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость Качаравы составляет 350 тысяч евро.