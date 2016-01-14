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    «Ростов» объявил о переходе Качаравы

    Нападающий грузинского клуба "Спартак-Цхинвали" Нико Качарава перешел в "Ростов".

    Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Форвард уже присоединился к тренировкам "Ростова" на сборе в ОАЭ.

    В минувшем сезоне Качарава был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Грузии. В этом сезоне форвард провел 15 матчей и забил 13 мячей. Качарава сыграл 6 матчей за молодежную сборную Грузии и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость Качаравы составляет 350 тысяч евро.

    Источник: ФК «Ростов»

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    14.01.2016 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 23:29

      ФК Ростов платит грузинским Ворам? Иного объяснения этому "приобретению" у меня просто нет.

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