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    Румменигге предложил создать лигу из 20 лучших команд пяти ведущих чемпионатов

    Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился идеей создания нового европейского клубного турнира. По его задумке, в этой лиге будут играть 20 команд, представляющих пять ведущих национальных первенств Европы.

    "Новый турнир может проводиться как под эгидой УЕФА, так и быть независимым – оба варианта не исключены. Думаю, турнир, в котором участвуют 20 лучших клубов из Испании, Англии, Италии, Германии и Франции, был бы сильнее отдельных чемпионатов. Возможно, в будущем некоторые матчи этой лиги можно будет проводить в Азии или Америке", – сказал Румменигге.

    Сообщается, что идею немца уже поддержали президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и Союз европейских клубов.

    Источник: L' Equipe

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    13.01.2016 19:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 15 января 2016, 01:00

      Ды правильно,с русскими нечего играть...

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 января 2016, 22:39

      Не новое предложение, но очень спорное

      0
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 13 января 2016, 22:00

      Идиоты...

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 13 января 2016, 19:58

      Давно пора, но как выбрать лучших? Милан в прошлом сезоне явно не вошел бы даже в 20-ку, а во времена Шевченко-Индзаги-Зеедорфа-Гатт
      узо-Пирло-Кака еще как!

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 13 января 2016, 19:57

      А чё это Франция сильнее Португалии и России? В этом сезоне всё может измениться так, что Франция будет на 7 месте.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > loko-the_best 13 января 2016, 23:47

      Румменигге Нас боится!

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