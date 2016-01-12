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    Спаллетти возглавит «Рому» в четверг

    Главным тренером "Ромы" в ближайшее время станет бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти.

    Сообщается, что сегодня состоялась встреча руководства римского клуба со Спаллетти, на которой был согласован контракт. Договор будет рассчитан на полтора года, а к своей новой работе специалист приступит в четверг.

    Кроме того, стало известно, что на завтрашней тренировке "волков" не будет присутствовать нынешний главный тренер "Ромы" Руди Гарсия. Футболисты будут заниматься под руководством тренера молодежной команды Альберто Де Росси.

    Источник: Sport Mediaset

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    12.01.2016 22:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 13 января 2016, 00:04

      Офигенно!

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