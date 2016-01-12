Спаллетти возглавит «Рому» в четверг

Главным тренером "Ромы" в ближайшее время станет бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти.

Сообщается, что сегодня состоялась встреча руководства римского клуба со Спаллетти, на которой был согласован контракт. Договор будет рассчитан на полтора года, а к своей новой работе специалист приступит в четверг.

Кроме того, стало известно, что на завтрашней тренировке "волков" не будет присутствовать нынешний главный тренер "Ромы" Руди Гарсия. Футболисты будут заниматься под руководством тренера молодежной команды Альберто Де Росси.