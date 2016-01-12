Уткин: «Месси и Роналду – выдающиеся, но не великие»

Комментатор Василий Уткин прокомментировал итоги ежегодной премии «Золотой мяч», обладателем которой в пятый раз стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Не могу сказать, что я рад или не рад. Я не допускал другой мысли, поэтому у меня это вообще не вызвало никаких эмоций. Я убежден, что на следующий год «Золотой мяч» получит не Роналду и не Месси. Наверное, «Барселоне» не удастся повторить успех прошлого года. Как известно, еще никому не удалось защитить титул победителя Лиги чемпионов. Чемпионат Европы не выиграет ни Месси, ни Роналду, я думаю. И потом, я полагаю, что они двое уже слегка осточертели.

При этом ни Месси, ни Роналду, на мой взгляд, великими футболистами не являются. Они, безусловно, выдающиеся, это эпоха. Но я ни одного из них не поставил бы ни рядом с Марадоной, ни рядом с Зиданом, ни, тем более, рядом с Круиффом», – отметил Уткин.

В споре за звание лучшего игрока планеты 2015-го года, Месси оставил позади себя нападающего «Реала» Криштиану Роналду и своего партнера по команде Неймара. Напомним, Месси становился обладателем «Золотого мяча» с 2009-го по 2012-й годы, после чего триумф два раза подряд праздновал Криштиану Роналду.