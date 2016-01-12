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Уткин: «Месси и Роналду – выдающиеся, но не великие»

12 января 2016, 08:15
13

Комментатор Василий Уткин прокомментировал итоги ежегодной премии «Золотой мяч», обладателем которой в пятый раз стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Не могу сказать, что я рад или не рад. Я не допускал другой мысли, поэтому у меня это вообще не вызвало никаких эмоций. Я убежден, что на следующий год «Золотой мяч» получит не Роналду и не Месси. Наверное, «Барселоне» не удастся повторить успех прошлого года. Как известно, еще никому не удалось защитить титул победителя Лиги чемпионов. Чемпионат Европы не выиграет ни Месси, ни Роналду, я думаю. И потом, я полагаю, что они двое уже слегка осточертели.

При этом ни Месси, ни Роналду, на мой взгляд, великими футболистами не являются. Они, безусловно, выдающиеся, это эпоха. Но я ни одного из них не поставил бы ни рядом с Марадоной, ни рядом с Зиданом, ни, тем более, рядом с Круиффом», – отметил Уткин.

В споре за звание лучшего игрока планеты 2015-го года, Месси оставил позади себя нападающего «Реала» Криштиану Роналду и своего партнера по команде Неймара. Напомним, Месси становился обладателем «Золотого мяча» с 2009-го по 2012-й годы, после чего триумф два раза подряд праздновал Криштиану Роналду.

Источник: «Эхо Москвы»
Испания. Примера Испания Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Марадона Диего Зидан Зинедин Уткин Василий
Комментарии (13)
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Диктор
1452577695
Жир -трест дал объемную характеристику
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Alex3920486
1452582092
Василий ты, одним словом....
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джон базелон
1452584198
Иди на!Месси и Роналдо-это феномен!Как можно говорить о таких игроках,что они не великие??Ты Василий как человек говно и в футболе не шаришь!Месси,он вообще с другой планеты)
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vgarakh
1452587184
Месси - великий.
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Genri 39
1452588103
одно только правда: оба уже осточертели..
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trudovik
1452588748
Уткин как всегда, один словесный понос.
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neveldomha
1452589624
Согласен. Если Месси не станет чемпионом мира в 2018 г., то он так и останется выдающимся.
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bars098
1452597948
Бред, Месси уже является лучшим в истории футбола на данный момент, не знаю последующем появится лучше него, и ему не обязательно для этого выиграть чемпионат мира для этого.
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Aztec58
1452600350
Видел я и Марадону, и Зидана и даже Круиффа, но Месси выше их!
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ESPANOL
1452640092
А я видел Пеле, Гарринчу, Эйсебио, Мюллера, Кройфа, Марадону ну и Зидана, конечно, и заявляю авторитетно ( то же самое уже заявляли и Пеле с Марадоной) - Месси вобрал в себя все лучшее, что было у всех перечисленных звёзд и затмил их своим талантом и мастерством. Все в одном флаконе! И дриблинг и пас и стандарт и голевое чутьё... Каждый матч, ожидание нового спектакля, поэтому он не может надоесть. Его необходимо и нужно смотреть каждый матч, чтобы, спустя годы ты мог сказать детям и внукам: А я видел игру великого Месси!
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