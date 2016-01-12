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    Уткин: «Месси и Роналду – выдающиеся, но не великие»

    Комментатор Василий Уткин прокомментировал итоги ежегодной премии «Золотой мяч», обладателем которой в пятый раз стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

    «Не могу сказать, что я рад или не рад. Я не допускал другой мысли, поэтому у меня это вообще не вызвало никаких эмоций. Я убежден, что на следующий год «Золотой мяч» получит не Роналду и не Месси. Наверное, «Барселоне» не удастся повторить успех прошлого года. Как известно, еще никому не удалось защитить титул победителя Лиги чемпионов. Чемпионат Европы не выиграет ни Месси, ни Роналду, я думаю. И потом, я полагаю, что они двое уже слегка осточертели.

    При этом ни Месси, ни Роналду, на мой взгляд, великими футболистами не являются. Они, безусловно, выдающиеся, это эпоха. Но я ни одного из них не поставил бы ни рядом с Марадоной, ни рядом с Зиданом, ни, тем более, рядом с Круиффом», – отметил Уткин.

    В споре за звание лучшего игрока планеты 2015-го года, Месси оставил позади себя нападающего «Реала» Криштиану Роналду и своего партнера по команде Неймара. Напомним, Месси становился обладателем «Золотого мяча» с 2009-го по 2012-й годы, после чего триумф два раза подряд праздновал Криштиану Роналду.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.01.2016 08:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 13 января 2016, 08:09

      что за бред, Уткин? Месси - легенда.....

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 13 января 2016, 02:08

      А я видел Пеле, Гарринчу, Эйсебио, Мюллера, Кройфа, Марадону ну и Зидана, конечно, и заявляю авторитетно ( то же самое уже заявляли и Пеле с Марадоной) - Месси вобрал в себя все лучшее, что было у всех перечисленных звёзд и затмил их своим талантом и мастерством. Все в одном флаконе! И дриблинг и пас и стандарт и голевое чутьё... Каждый матч, ожидание нового спектакля, поэтому он не может надоесть. Его необходимо и нужно смотреть каждый матч, чтобы, спустя годы ты мог сказать детям и внукам: А я видел игру великого Месси!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 января 2016, 15:05

      Видел я и Марадону, и Зидана и даже Круиффа, но Месси выше их!

      2
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      Рейтинг: +30

      bars098 12 января 2016, 14:25

      Бред, Месси уже является лучшим в истории футбола на данный момент, не знаю последующем появится лучше него, и ему не обязательно для этого выиграть чемпионат мира для этого.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 января 2016, 12:42

      Тина Канделаки-Великая)))

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 12 января 2016, 12:07

      Согласен. Если Месси не станет чемпионом мира в 2018 г., то он так и останется выдающимся.

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      Рейтинг: +281

      trudovik 12 января 2016, 11:52

      Уткин как всегда, один словесный понос.

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      Рейтинг: +38

      Genri 39 12 января 2016, 11:41

      одно только правда: оба уже осточертели..

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 января 2016, 11:26

      Месси - великий.

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 12 января 2016, 10:46

      Вася, ты как комментатор нравишься все меньше и меньше.Ты хоть думаешь что говоришь.

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