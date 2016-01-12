Погба: «Однажды я обязательно выиграю «Золотой мяч»

Хавбек "Ювентуса" Поль Погба рассказал, что однажды надеется победить в борьбе за "Золотой мяч". Также игрок отметил, что для этого придется приложить немало усилий.

"Надеюсь, что однажды я смогу выиграть "Золотой мяч". Однако мне придется приложить немало усилий для этого.

Я должен продолжать прибавлять и расти в футболе. Прекрасно, что я присутствую на этой церемонии сегодня, тем более, если вспомнить, с чего я начинал.

Очень рад за себя и людей, с помощью которых я достиг всего этого", – сказал Погба.