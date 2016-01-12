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    Погба: «Однажды я обязательно выиграю «Золотой мяч»

    Хавбек "Ювентуса" Поль Погба рассказал, что однажды надеется победить в борьбе за "Золотой мяч". Также игрок отметил, что для этого придется приложить немало усилий.

    "Надеюсь, что однажды я смогу выиграть "Золотой мяч". Однако мне придется приложить немало усилий для этого.

    Я должен продолжать прибавлять и расти в футболе. Прекрасно, что я присутствую на этой церемонии сегодня, тем более, если вспомнить, с чего я начинал.

    Очень рад за себя и людей, с помощью которых я достиг всего этого", – сказал Погба.

    Источник: Football Italia

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    12.01.2016 07:39
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    Комментарии (4)
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    ManUtd-Volgograd
    1452577434
    Играть сначала научись, распиаренный клоун!
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    ManUtd-Volgograd
    1452577558
    Что он, что Днозар - два переоцененных бездаря! Пиар менеджеров хороших себе нашли. Еще Кокорин добавить к ним и тройка лучших получается!
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    Protosser
    1452579769
    Только я вижу разницу между его цитатой в тексте и "цитатой" в названии?
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    ologreds
    1694996435
    numo454523
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