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    Спонсоры «Манчестер Юнайтед» недовольны работой ван Гаала

    Спонсоры «Манчестер Юнайтед» выразили свое недовольство работой главного тренера Луи ван Гаала. В частности, голландским наставником недовольны представители компании Adidas.

    По словам руководства фирмы, нынешняя игра «МЮ» далека от той, которую хотелось бы видеть. Напомним, что за 10 лет сотрудничества с Adidas «красные дьяволы» получат 750 миллионов фунтов стерлингов.

    «Бизнес с "Манчестер Юнайтед" идет хорошо. Мы продаем больше, чем ожидалось. Мы в любом случае удовлетворены, даже несмотря на стиль игры команды, хотя он не соответствует тому, что мы хотим видеть», - заявили в компании.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.01.2016 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 5 января 2016, 02:00

      Во еще одни барыги недовольны...А что вы хотели?Ван Гаал строит команду,что они хотят?И рыбку и на елку...Так не бывает.

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