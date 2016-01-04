Спонсоры «Манчестер Юнайтед» недовольны работой ван Гаала

Во еще одни барыги недовольны...А что вы хотели?Ван Гаал строит команду,что они хотят?И рыбку и на елку...Так не бывает.
Спонсоры «Манчестер Юнайтед» выразили свое недовольство работой главного тренера Луи ван Гаала. В частности, голландским наставником недовольны представители компании Adidas.
По словам руководства фирмы, нынешняя игра «МЮ» далека от той, которую хотелось бы видеть. Напомним, что за 10 лет сотрудничества с Adidas «красные дьяволы» получат 750 миллионов фунтов стерлингов.
«Бизнес с "Манчестер Юнайтед" идет хорошо. Мы продаем больше, чем ожидалось. Мы в любом случае удовлетворены, даже несмотря на стиль игры команды, хотя он не соответствует тому, что мы хотим видеть», - заявили в компании.