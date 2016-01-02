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    Руни – второй бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед»

    Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни забил свой 238-й гол в составе манкунианцев, что позволило ему выйти на чистое второе место среди лучших голеадоров клуба, информирует Mister Chip. Произошло это событие во встрече 20-го тура Премьер-Лиги против "Суонси". Отметим, что мяч Руни стал для "красных дьяволов" победным. Таким образом, 30-летний игрок теперь уступает только легендарному Бобби Чарльтону, в активе которого 249 забитых мячей.

    Помимо этого, Руни поднялся на второе место в списке лучших снайперов английской Премьер-Лиги. Пальму первенства здесь удерживает Алан Ширер, 260 раз поражавший ворота соперников. На счету же игрока "Манчестер Юнайтед" теперь 188 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 3 января 2016, 10:17

      11 голов догонит сера Бобби

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 января 2016, 08:47

      Руни смешной чудак 1 раз в квартал забьет гол и тут же какой то рекорд

      1
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