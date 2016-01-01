Роналду не попал в тройку лучших игроков по версии L'Equipe

L'Equipe составил список 100 лучших футболистов мира, и все три первых места заняли футболисты «Барселоны».

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занял четвертое место, а нападающий «Зенита» Халк – 55-е.

Рейтинг L’Equipe

10 лучших футболистов 2015 года

1. Лионель Месси («Барселона»),

2. Неймар («Барселона»),

3. Луис Суарес («Барселона»),

4. Криштиану Роналду («Реал»),

5. Роберт Левандовски («Бавария»),

6. Томас Мюллер («Бавария»),

7. Мануэль Нойер («Бавария»),

8. Андрес Иньеста («Барселона»),

9. Антуан Гризманн («Атлетико»),

10. Поль Погба («Ювентус»).