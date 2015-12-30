Бальде: «Благодаря «Кубани» моя семья ни в чем не нуждается»

Нападающий "Кубани" Ибрахима Бальде рассказал, что отказался продлевать контракт с краснодарским клубом и рассматривает предложения от команд из более сильных чемпионатов.

«В этом сезоне все пошло не так, как планировалось. Лично мне было немного сложно из-за нового тренера. Мне предложили продлить контракт, но я отказался.

Сезон в России возобновится в марте, но я готов уйти сейчас, ведь мой контракт истекает. Мне предложили его продлить на три года, но я хочу попасть в чемпионат, который будет больше на виду. Предложений хватает.

С профессиональной точки зрения российскому чемпионату еще есть куда расти, но в финансовом плане тут все супер. Благодаря Премьер-лиге сбылись многие мои мечты. Я родом из скромной семьи и благодарен богу, что сегодня моя семья ни в чем не нуждается», — цитирует Бальде Radiodiffusion Television Senegalaise.