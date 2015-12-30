Симеоне: «Торресу необходимо забыть о давлении»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поддержал нападающего команды Фернандо Торреса, который не забивал с сентября. Он отметил, что все в клубе ожидают, когда форвард достигнет отметки в сто забитых мячей в составе «Атлетико».На данный момент на счету Торреса 99 голов.

«Фернандо очень любит клуб, он его идол. Он многое дал «Атлетико» и завтра будет играть, он находится в шаге от отметки в сто забитых мячей. У него есть шансы в каждой игре, нужно упорно трудиться и забыть о давлении. Думаю, это для него не такая уж проблема», – сказал Симеоне.