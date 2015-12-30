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  • Президент «Руха»: «Просил владельцев ночных клубов во Львове, чтобы не пускали Алиева на дискотеки»

Президент «Руха»: «Просил владельцев ночных клубов во Львове, чтобы не пускали Алиева на дискотеки»

30 декабря 2015, 06:04
3

Григорий Козловский, президент винниковского «Руха» выигравшего первенство Львовской области, в интервью «Гал-инфо» рассказал о роли в команде бывшего полузащитника «Локомотива» Александра Алиева.

- Расскажите о Александре Алиеве. С каким настроением он приехал в Винники и с каким уехал?

- Чтобы понять, что изменилось, стоит почитать комментарии под нынешними статьями о нем в интернете, и о том, какими они были, скажем, два года назад. В Винники Алиев приехал за всенародной любовью. Когда он с небес спустился к народу, то люди увидели, что он является простым парнем, который имеет свои плюсы и минусы. Он - веселый, прикольный футболист, точно такой, как все остальные. Алиев был недоступен для людей. Винниковчане его искренне полюбили. Поверьте, мне его также будет не хватать, с ним буду дружить до ста лет. Его полюбили все мои друзья, семья. Алиев стал заочно членом каждой винниковской семьи. Когда Саша завершит с футболом, буду готов показать видео с очень известными песнями в его исполнении. Поверьте, у многих волосы встанут дыбом ...

Во Львове встретился с собственными ночных клубов, чтобы его не пропускали на дискотеки. Президенту «Динамо» Игорю Суркису в Киеве это сделать было гораздо труднее. Понимал и всегда поддерживал Сашу в том, что ему нужно не забывать о своих вокальных способностях. Закрывались в моем ресторане, брали команду, Сашу, музыкантов, брали десять микрофонов и пели вместе. Поверьте, было, на что посмотреть.

Источник: Бомбардир.ру
Украина Локомотив Алиев Александр
Комментарии (3)
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Nerlinger
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так он же москаль ??? не логично !!!
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