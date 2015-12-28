Бартомеу: «Все топ-клубы следят за Погба»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о том, что каталонский клбу проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба.

«Все топ-клубы следят за Погба, ведь это игрок самого высокого уровня. Но я дружу с Аньелли и уважаю «Ювентус», так что мне тяжело говорить о футболистах этого клуба», – сказал Бартомеу.

Также президент каталонцев заверил,что Лионель Месси не намерен покидать клуб.

«У Месси долгосрочный контракт, и он очень счастлив играть здесь. И мы, и сам Месси хотим, чтобы он выступал за нас до конца карьеры».