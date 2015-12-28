Мендеш: «Моуринью не ведет переговоры с клубами из Англии, Испании или Италии»

Жорже Мендеш, агент бывшего главного тренера «Челси» Жозе Моуринью, сказал, что на данный момент его клиент не ведет переговоры с клубами из ведущих лиг Европы.

«Сейчас Жозе находится в Бразилии. Посмотрим, что будет, когда он вернется.



Возвращение в Италию? На данный момент не ведем переговоров с английскими, испанскими или итальянскими клубами. Жозе может ни о чем не переживать, он лучший тренер мира», – сказал Мендеш.

Ранее сообщалось, что португалец получил предложение от «Реала».