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    • Пеле: «Васконселуш играл в десять раз лучше Неймара, а Месси просто повезло»

    Пеле: «Васконселуш играл в десять раз лучше Неймара, а Месси просто повезло»

    Бывший футболист сборной Бразилии Пеле поделился своим мнением о нападающих «Барселоны» Неймаре и Лионеле Месси.

    «Неймар – хороший футболист, но сколько мячей он забил головой? Разве у по-настоящему великого игрока могут быть такие показатели? В «Сантосе» со мной играл Васконселуш, и он был в десять раз лучше Неймара. Тут даже не о чем говорить. Неймар – чистый нападающий, которому не приходится отрабатывать в обороне, самому создавать моменты, играть без мяча. Его нельзя сравнивать с лучшими», – сказал Пеле.

    Легендарный бразилец считает, что Месси повезло играть в то время, когда его не с кем сравнить.

    «Я всегда говорил, что Месси – лучший футболист последнего десятилетия, по своему стилю он похож на Марадону. Но ему очень повезло, что его просто не с кем сравнивать. Меня же сравнивали с Беккенбауером, Сократесом и Дирсеу Лопесом».

    Источник: AS

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    26.12.2015 19:00
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    Комментарии (11)
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    Frozzen
    1451145901
    Хорошо сказано
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    ValGa
    1451147153
    + 1000 !!!
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    Asbjorn
    1451149241
    Времена такие
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    Kano
    1451149597
    Пеле умеет выдавать комментарии.
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    karaivanov_v
    1451149711
    а про Роналду забыли?
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    Kybik-Pybik
    1451162209
    Старик никак не успокоется что сейчас есть футболисты способные отбить его титул "короля"
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    sarra
    1451210688
    опять уронили рональду..;
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    Schicko_008
    1451280823
    Walter Vasconcelos Fernandes вот этого он имеет в виду?
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    Protosser
    1451287673
    Все не угомонится, самовлюбленный павлин.. Головой мало забивает Неймар.. Блин, да пусть хоть задницей забивает по 50 голов.. Насчет Месси - просто маразм. Не хочет признавать очевидное.
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    ologreds
    1694996521
    numo453132
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