Пеле: «Васконселуш играл в десять раз лучше Неймара, а Месси просто повезло»

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле поделился своим мнением о нападающих «Барселоны» Неймаре и Лионеле Месси.

«Неймар – хороший футболист, но сколько мячей он забил головой? Разве у по-настоящему великого игрока могут быть такие показатели? В «Сантосе» со мной играл Васконселуш, и он был в десять раз лучше Неймара. Тут даже не о чем говорить. Неймар – чистый нападающий, которому не приходится отрабатывать в обороне, самому создавать моменты, играть без мяча. Его нельзя сравнивать с лучшими», – сказал Пеле.

Легендарный бразилец считает, что Месси повезло играть в то время, когда его не с кем сравнить.

«Я всегда говорил, что Месси – лучший футболист последнего десятилетия, по своему стилю он похож на Марадону. Но ему очень повезло, что его просто не с кем сравнивать. Меня же сравнивали с Беккенбауером, Сократесом и Дирсеу Лопесом».