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    Пеллегрини летом подпишет контракт с «Челси»

    Наставника "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини на своем посту сменит главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола. Произойдет это по завершении нынешнего сезона. Чилиец же возглавит «Челси». По мнению руководства "аристократов", Пеллегрини вполне подходит лондонцам в качестве тренера.

    Среди других кандидатов на должность рулевого синих называются называются наставник "Атлетико" Диего Симеоне и главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли. В данный момент «Челси» возглавляет голландский специалист Гус Хиддинк, контракт которого истечет летом 2016-го года.

    Источник: Marca

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    26.12.2015 17:30
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    Комментарии (3)
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    Kano
    1451149470
    Летом вернуть Моуриньо. Всех тех кто его слил убрать и дать Жозе возможность собрать новую команду, но именно ему дать,а не Эменало или кому нибудь еще.
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    Romio-xxx
    1451149849
    Жозе надо вернуть!
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    ologreds
    1694996523
    numo453120
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