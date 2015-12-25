Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Шляхтин: «Давайте прекратим этот ажиотаж вокруг Веркаутерена и дадим ему спокойно работать дальше»

    Шляхтин: «Давайте прекратим этот ажиотаж вокруг Веркаутерена и дадим ему спокойно работать дальше»

    Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что квалификация наставника «Крыльев советов» Франка Веркаутерена не вызывает у него сомнений, сообщает "Самарское обозрение". По его мнению, бельгийский специалист должен продолжить тренировать команду. Кроме того, Шляхтин рассказал, какие изменения состава ожидают самарский клуб этой зимой.

    «Планируются ли изменения в составе? Да. Не будут продлены контракты с некоторыми игроками, у которых соглашения с нашим клубом заканчиваются. И планируем приобрести не более двух-трех футболистов. Все кадровые вопросы решаются совместно с тренерским штабом.

    Не исчерпан ли кредит доверия Франку Веркаутерену? Нет. Тренер работает второй сезон, и мы ему доверяем. Почему не дать специалисту возможность проявить себя в премьер-лиге, если он решил первую задачу – выход из ФНЛ? В этом сезоне у нас есть громкие победы – мы обыграли «Зенит», ЦСКА. Наверное, когда клуб, вышедший из ФНЛ, выигрывает у топ-клубов РФПЛ, это чего-то да стоит… Поэтому, давайте прекратим этот ажиотаж вокруг Франка и дадим ему спокойно работать дальше», – сказал Шляхтин.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2015 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aztec58
    1451059366
    Лишь бы не назад в будущее, ага, в смысле ФНЛ.
    Ответить
    sined1951
    1451076695
    Эх, ребята, о чем спор? Лучше займитесь улучшением качества своего футбольного поля.
    Ответить
    ologreds
    1694996529
    numo453023
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+