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    • Габулов: «Обсуждали продление контракта, но переговоры не завершены»

    Габулов: «Обсуждали продление контракта, но переговоры не завершены»

    Вратарь «Динамо» Владимир Габулов рассказал, что ведет переговоры с клубом насчет продления своего контракта.

    "В ходе отпуска у нас была встреча с руководством, мы обсуждали продление контракта, но пока переговоры еще не завершены, они в процессе. Никаких сроков у меня нет», – сказал Габулов.

    Также футболист прокомментировал слухи о возможном переходе в «Краснодар».

    "На самом деле я не понимаю, откуда это все берется. Далеко не всегда эта информация бывает правильной и красивой. Ни для кого не секрет, что футбол – большая игра, и в нее играют не только футболисты, но и агенты, околофутбольные люди, и отсюда, как я думаю, и идет вся эта информация. Пускай это останется на их совести".

    Источник: Р-Спорт

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    24.12.2015 21:11
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450981124
    Хочет играть долго и получать много. Динамо это не совсем устраивает, ага.
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    Polilux
    1450983987
    Уже предовал Динамо с Анжи - опять мутит! Давай -до свидания. Есть стабильный Шунин.
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    ologreds
    1694996533
    numo452970
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