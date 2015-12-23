Увольнение ван Гаала обойдется «Манчестер Юнайтед» в 10 миллионов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал не намерен уходить в отставку по собственному желанию.

Руководство манкунианцев пыталось полюбовно договориться с голландцем о расторжении контракта, но он отказался идти на компромисс. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" придется заплатить ван Гаалу полную сумму компенсации за досрочный разрыв контракта, которая составит 10 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что ван Гаал будет уволен, если "МЮ" проиграет в одном из двух ближайших матчей чемпионата Англии против "Сток Сити" и "Челси".