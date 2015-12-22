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    • Рабинер: «Аленичеву нужно дать время, чтобы построить свой «Спартак»

    Рабинер: «Аленичеву нужно дать время, чтобы построить свой «Спартак»

    Известный журналист Игорь Рабинер считает, что руководство «Спартака» должно предоставить главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву время для построения игры.

    «Думаю, что реалистичная задача для "Спартака" в этом сезоне - попасть в Лигу Европы. При этом конкуренция высочайшая, и если, например, красно-белые попадут туда с пятого места за счет чьей-то победы в Кубке, в этом не будет ничего зазорного. Аленичеву нужно дать время, чтобы построить свой "Спартак". Когда-то Николай Старостин, назначив главным тренером едва закончившего карьеру игрока Никиту Симоняна, терпеливо ждал, когда первый сезон тот закончил шестым, второй - третьим. А на третий год Никита Павлович выиграл чемпионат.

    У Константина Бескова в 1977 году в первой лиге чемпионата СССР сезон тоже поначалу не заладился - после пятого места по итогам первого круга с разгромом, допустим, в Кемерово от "Кузбасса" - 0:4, многие нынешние руководители выгнали бы мэтра взашей. Но закончилось все тем, что в конце того сезона "Спартак" вернулся в высшую лигу, а на третий год - выиграл чемпионат.

    Ну а если кто-то скажет - мол, Аленичев неопытен и не заслужил такого поста, то каков был тогда Олег Романцев, к 1989 году работавший только в "Красной Пресне" и "Спартаке" из Орджоникидзе, и, в отличие от Аленичева, никого никуда не выводивший? Так что надо дать Аленичеву спокойно работать - при этом подмечая недостатки и по делу критикуя, но без истерики и заламывания рук», - считает Рабинер.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.12.2015 12:00
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Вомбат
    1450777338
    без истерики и заламывания рук - это надо быть адекватными. А взрослых людей уже не переделаешь.
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    Диктор
    1450781013
    Хорошо написал.
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    Zeff
    1450784194
    А он все строит Арсенал (тульский, конечно).
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    ologreds
    1694996546
    numo452741
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