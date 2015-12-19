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    • Бышовец: «Как Слуцкому отследить выступления Кержакова в Швейцарии?»

    Бышовец: «Как Слуцкому отследить выступления Кержакова в Швейцарии?»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о переходе Александра Кержакова в "Цюрих".

    "Кержаков сейчас нуждается в игровой практике. А его уровень и игровые качества и так всем известны, ему остается только хорошо себя там проявлять. Да и перед Евро Кержакову необходимо обрести оптимальное состояние. А оно не зависит от уровня команды и турнира. Но есть и проблема: как тренеру сборной отследить выступления нападающего в Швейцарии?", – говорит Бышовец.

    По мнению специалиста, переход в швейцарский клуб оставляет Кержакову шансы попасть в состав сборной России.

    «Не сказал бы что это идеальный вариант, но он оставляет шансы. Посмотрим, получится ли у Кержакова этими шансами воспользоваться. У Саши есть одно преимущество – опыт. К сожалению, на предыдущих турнирах он им не воспользовался на сто процентов».

    Источник: «Советский спорт»

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    19.12.2015 01:56
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    Комментарии (4)
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    Каратель
    1450493150
    по сводкам орнитологов,если начнётся массовое падение числа воробьёв-значит саша бьёт)
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    nemolod
    1450511086
    Игрок прежде всего сам должен напомнить о себе голами,тогда о нем начнут говорить в СМИ и показывать по ТВ!
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    ЖОРРО
    1455474284
    "Но есть и проблема: как тренеру сборной отследить выступления нападающего в Швейцарии?" Что за бред????Раньше может это и было проблемой....сейчас можно легко слетать на матч в Швейцарию,просмотреть видео матчей и тд...
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    ologreds
    1694996569
    numo452364
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