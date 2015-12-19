Бышовец: «Как Слуцкому отследить выступления Кержакова в Швейцарии?»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о переходе Александра Кержакова в "Цюрих".

"Кержаков сейчас нуждается в игровой практике. А его уровень и игровые качества и так всем известны, ему остается только хорошо себя там проявлять. Да и перед Евро Кержакову необходимо обрести оптимальное состояние. А оно не зависит от уровня команды и турнира. Но есть и проблема: как тренеру сборной отследить выступления нападающего в Швейцарии?", – говорит Бышовец.

По мнению специалиста, переход в швейцарский клуб оставляет Кержакову шансы попасть в состав сборной России.

«Не сказал бы что это идеальный вариант, но он оставляет шансы. Посмотрим, получится ли у Кержакова этими шансами воспользоваться. У Саши есть одно преимущество – опыт. К сожалению, на предыдущих турнирах он им не воспользовался на сто процентов».