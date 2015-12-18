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    Юран: «Виллаш-Боаш поступил с Кержаковым по-свински»

    Бывший игрок сборной России Сергей Юран прокомментировал переход нападающего Александра Кержакова в «Цюрих».

    «Я всегда говорил, что Кержакова списывать рано. К сожалению, он не востребован в России… Но главное, что у Саши есть желание играть, пусть и в далеко не самом сильном чемпионате. Уверен, он помог бы любому нашему клубу. Это просто ненормально! Он столько сил и лет отдал сборной! Почему он теперь должен играть в Швейцарии? Но Кержаков парень с характером и еще всем докажет, что про него зря стали забывать», – говорит Юран.

    Также он раскритиковал решение главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который ранее запретил Кержакову посещать тренировки команды.

    «Я эти моменты вообще не могу понять. Как можно запретить легенде клуба запретить появляться на базе? Какими бы отношения ни были, нужно оставаться человеком. Имею в виду тренера. Виллаш-Боаш мог сесть с игроком и по-мужски поговорить: на поле я на тебя не рассчитываю, в остальном тренируйся, появляйся на базе. Португальцу нужно понимать, что человеку необходимо тренироваться, работать. Где человеческое отношение? А это свинство в чистом виде!».

    Кроме того, Юран оценил перспективы Кержакова в чемпионате Швейцарии.

    «Сложно сказать. Конечно, он подрастратил игровую форму. Но Александр большой профессионал, быстро ее наберет. Условно, за 10 туров свои 5-6 голов он положит. Но Виллаш-Боаш отнесся к нему по-свински! Просто не могу подобрать слов».

    По мнению бывшего игрока сборной, у Кержакова еще есть шанс пробиться в национальную команду.

    «А почему нет? Александр будет выкладываться на поле. Характера и желания ему не занимать. Будет забивать в чемпионате Швейцарии – Слуцкий обязательно обратит на него внимание».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2015 19:12
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    Комментарии (4)
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    Asbjorn
    1450456075
    Боашу просто по хрену уже,он уходит,Зенит выигрывает в ЛЧ, больше и не надо,вот мол я какой тренер,а в чемпионате лимит играть не дает
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    Жентус
    1450458258
    Я бы не сказал что в Швейцарии низкий уровень футбола. У них много талантливых игроков, которые начинают карьеру именно в родных клубах, а потом уходят в топ клубы. А сами Швейцарские клубы частые участники международных соревнований. Я уже молчу о сборной, которая по-сильнее нашей будет. Поэтому Кержаков попал в очень приличный клуб и чемпионат, для своего положения. Я бы даже сказал это куда лучше,чем играть в той же Мордовии или Крыльях.
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    Zeff
    1450461920
    Юран прав.
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    ologreds
    1694996571
    numo452329
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