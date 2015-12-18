Юран: «Виллаш-Боаш поступил с Кержаковым по-свински»

Бывший игрок сборной России Сергей Юран прокомментировал переход нападающего Александра Кержакова в «Цюрих».

«Я всегда говорил, что Кержакова списывать рано. К сожалению, он не востребован в России… Но главное, что у Саши есть желание играть, пусть и в далеко не самом сильном чемпионате. Уверен, он помог бы любому нашему клубу. Это просто ненормально! Он столько сил и лет отдал сборной! Почему он теперь должен играть в Швейцарии? Но Кержаков парень с характером и еще всем докажет, что про него зря стали забывать», – говорит Юран.

Также он раскритиковал решение главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, который ранее запретил Кержакову посещать тренировки команды.

«Я эти моменты вообще не могу понять. Как можно запретить легенде клуба запретить появляться на базе? Какими бы отношения ни были, нужно оставаться человеком. Имею в виду тренера. Виллаш-Боаш мог сесть с игроком и по-мужски поговорить: на поле я на тебя не рассчитываю, в остальном тренируйся, появляйся на базе. Португальцу нужно понимать, что человеку необходимо тренироваться, работать. Где человеческое отношение? А это свинство в чистом виде!».

Кроме того, Юран оценил перспективы Кержакова в чемпионате Швейцарии.

«Сложно сказать. Конечно, он подрастратил игровую форму. Но Александр большой профессионал, быстро ее наберет. Условно, за 10 туров свои 5-6 голов он положит. Но Виллаш-Боаш отнесся к нему по-свински! Просто не могу подобрать слов».

По мнению бывшего игрока сборной, у Кержакова еще есть шанс пробиться в национальную команду.

«А почему нет? Александр будет выкладываться на поле. Характера и желания ему не занимать. Будет забивать в чемпионате Швейцарии – Слуцкий обязательно обратит на него внимание».