Беленов не стал комментировать информацию о расторжении контракта с «Кубанью»

Голкипер "Кубани" Александр Беленов не стал отвечать на вопрос, готов ли он покинуть команду из-за задолженности по зарплате. Палата по разрешению споров РФС 22-го декабря возьмет на рассмотрение заявление игрока по поводу несвоевременных выплат заработной платы краснодарским клубом.

«Намерен ли я расторгнуть контракт с клубом? Пока не о чем говорить», – заявил Беленов.

Сообщается, что к Беленову проявляет интерес «Краснодар». В свою очередь руководство "Кубани" предпринимает все меры для погашения задолженности перед игроком в течении ближайшего времени, чтобы он бесплатно не покинул клуб зимой.