Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «Во время ЧМ-2018 будут задействованы 15 тысяч волонтеров»

    Мутко: «Во время ЧМ-2018 будут задействованы 15 тысяч волонтеров»

    Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что во время чемпионата мира 2018 будут задействованы 15 тысяч волонтеров.

    «Понимаем, что волонтерское движение – важнейший аспект при подготовке к чемпионату мира. Поэтому мы приняли решение о создании системного подхода, провели специальный конкурс и выбрали 15 волонтерских центров. Они есть почти в каждом городе, где будут проходить матчи чемпионата мира.

    Центры с 10 декабря начали свою работу, и около 25 тысяч волонтеров должны будут пройти обучение. После этого мы проведем отбор кандидатов. 5 500 волонтеров от оргкомитета будут задействованы во время Кубка конфедераций, и 15 тысяч – во время чемпионата мира», - сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2015 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996584
    numo452111
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+