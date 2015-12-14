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    Дзюба: «Слуцкий - number one!»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал главного тренера Леонида Слуцкого прекрасным специалистом.

    «Слуцкий перевернул атмосферу. От него исходит позитивная энергетика – не только победителя, но и очень порядочного человека. И все это подкрепляется тем, что он профессионал и суперсильный тренер. Леонид Викторович был лучшей кандидатурой для сборной, молниеносно всех в себя влюбил и заставил уважать. Показал, что вообще в порядке. Мы ему очень верим и доверяем.

    После его разговоров мы твердо знали, как будем обороняться, как переходить от обороны к атаке. Слуцкий покорил меня. Он – number one! В моем личном рейтинге только Миодраг Божович может с ним поспорить. Слуцкий в меня поверил, и я такие вещи никогда не оставляю незамеченными. Я просто обязан продемонстрировать все и доказать, что он не ошибся. Больше всего ненавижу разочаровывать людей, которые в меня верят», - сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 06:09
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    Комментарии (5)
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    FanatSerj
    1450077558
    Вот это и настораживает, Божович как показало время мягкотелый и добрый тренер и на голову ему залезли.
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    OOOVVV.
    1450098647
    Уважение Артём!!!!!!!!!!!
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    sour12
    1450138745
    это да после вызова ЛВС Дзюба раскрылся...ЛВС явно что то знает.но он хоть и лучший тренер на данный момент, но есть не хуже Бердыев что он показывал с Рубином в том числе и против барсы на камп ноу, может и ещё кто то. но в любом случае игра Дзюбы стала более осмысленной он попадает в ворота, что очень отличает его от многих форвардов российских =)))))))) ну а ЛВС отличный тренер!
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    prtcs
    1450181840
    Удачи и успехов тренерам и игрокам.
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    ologreds
    1694996600
    numo451886
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