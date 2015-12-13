Кирьяков: «Сборная России может обыграть любого соперника в группе»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал свое мнение о соперниках российской команды по групповому турниру чемпионата Европы, который пройдет во Франции летом 2016-го года.

«Все могло быть хуже. Со всеми соперниками можно играть и обыгрывать. Несмотря на то, что Англия выиграла все матчи в отборочном этапе, ее вряд ли можно назвать командой звездной. Кроме Уэйна Руни сложно вспомнить большие имена. Все игроки выступают в АПЛ. Сборная Уэльса, за исключением Гарета Бэйла, ровная команда. Словаки также средняя крепкая сборная», – отметил Кирьяков.