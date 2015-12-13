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    • Кирьяков: «Сборная России может обыграть любого соперника в группе»

    Кирьяков: «Сборная России может обыграть любого соперника в группе»

    Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал свое мнение о соперниках российской команды по групповому турниру чемпионата Европы, который пройдет во Франции летом 2016-го года.

    «Все могло быть хуже. Со всеми соперниками можно играть и обыгрывать. Несмотря на то, что Англия выиграла все матчи в отборочном этапе, ее вряд ли можно назвать командой звездной. Кроме Уэйна Руни сложно вспомнить большие имена. Все игроки выступают в АПЛ. Сборная Уэльса, за исключением Гарета Бэйла, ровная команда. Словаки также средняя крепкая сборная», – отметил Кирьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.12.2015 19:13
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    Комментарии (3)
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    BorisoW
    1450028143
    Зато в нашей сборной одни мега звёзды от футбола.Интересно,Сергей хоть одного игрока сборной России назвать может?
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    Randy Ram
    1450028464
    А может и не обыграть...
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    ologreds
    1694996602
    numo451849
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