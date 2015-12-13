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    Корнеев: «ЦСКА изменяет фортуна»

    Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился впечатлениями от выступлений ЦСКА, "Зенита" и "Спартака" в первой части сезона РФПЛ.

    ЦСКА.

    – Крайне неоднозначно. В начале чемпионата команда показывала и результат, и игру, ближе к зиме ситуация изменилась. Если раньше ЦСКА, проигрывая, находил силы изменить положение дел и вырвать победу, то сейчас этого нет. Возможно, команде изменил фарт.

    «Зенит».

    – В Лиге чемпионов – позитив, в чемпионате – негатив. Думаю, что лучшего выступления в еврокубках и представить невозможно: за исключением последней игры «Зенит» смотрелся прекрасно. В чемпионате же команду лихорадит, она теряет очки там, где не должна.

    –​ «Спартак».

    – В клубе большие перемены. Все зависит от того, насколько долго руководство готово доверять Аленичеву. Вообще «Спартак» набрал очки, которые заслужил, и борется за еврокубки. Клуб участвует в гонке, на данном этапе это неплохо. Поэтому – позитив.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.12.2015 10:57
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