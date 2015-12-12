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    Жеребьевка Евро-2016. Составы всех групп

    Сегодня в Париже состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы, который пройдет во Франции в 2016 году.

    Составы групп выглядят следующим образом:

    группа A: Франция, Швейцария, Румыния, Албания.

    группа B: Англия, Россия, Словакия, Уэльс.

    группа C: Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия.

    группа D: Испания, Хорватия, Чехия, Турция.

    группа E: Бельгия, Италия, Швеция, Ирландия.

    группа F: Португалия, Австрия, Венгрия, Исландия.

    В плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие сборные среди обладателей третьих мест.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 21:03
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    Комментарии (15)
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    lokoman92
    1449944752
    наши не выййдут из группы, лохануться
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    Sneige
    1449946065
    есть возможность выйти!
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    zenitforever2015
    1449946364
    У нас хорошая и ровная группа.
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    KosSidFCZP
    1449947175
    3 место! Англия и Уэльс выйдут,с такой игрой как у нас,в такой группе не светит выход!
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    Lexx1k
    1449948625
    D и E очень интересные группы... классные матчи нам предстоит лицезреть...
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    anri1703
    1449952005
    группа смерти D
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    DblMok3
    1449952696
    Нормальная группа... могло быть хуже, могло быть и лучше =) Англия - понятно, что фаворит. Словакия тоже не лошки. Все таки от них ЕДИНСТВЕННОЕ поражение у Испании и 2ое место в группе. Уэльс так же второй, но эти более опасны на мой взгляд. Россия - почти уверен, что наши соперники сейчас рассматривают нас , как "проходимую" команду =) Болеем за наших!
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    Beim
    1449968013
    а по каким критериям будут определяться лучшие из 3их мест?
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    Beim
    1449968527
    у россии самая ровная группа, явного фаворита нету. Любая команда может бороться за 1ое место и любая может быть 4ой. Но в лч у Слуцкого тоже схожая ситуация, относительна ровная группа цска оказался чуть слабее каждой из команд. На евро посмотрим сможе ли он из похожей ситуация вынести, что то полезное для сборной!
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    ologreds
    1694996607
    numo451752
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