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    Дзагоев: «Мы пропускаем нелепые голы»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что черная полоса его команды связана с отсутствием удачи.

    «По игре сегодня мы выглядели достаточно хорошо, доминировали и не заслуживали поражения. А может, были достойны и победы. Видимо, виноват нефарт: пропускаем нелепые голы.

    Но ничего страшного, сейчас будет время отдохнуть, поработать на сборах. Надеюсь, дальше наступит белая полоса", - сказал Дзагоев.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейцы не смогли выйти в Лигу Европы, а команда Филлипа Коку прошла в плей-офф Лиги чемпионов вместе с немецким "Вольфсбургом".

    Источник: УЕФА

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    09.12.2015 08:46
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    JI e x a
    1449642399
    Да какой нефарт, работать надо, ребята, работать.
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    С-Пб on-line
    1449642892
    Как они побеждают в ЧМ России??
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    dolf666
    1449656203
    цска - команда уровня ЧР, всё, это потолок, даже ЛЕ не для них!!!
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    dolf666
    1449656241
    а по статье - какая команда, такие и голы пропускают
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    Аскорбин
    1449660476
    4 место для вас самое то
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    dimkka
    1449663632
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    Nerlinger
    1449834919
    да и "лепых" до х...я на пропускали
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    ologreds
    1694996630
    numo451385
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