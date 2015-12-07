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    Смольников и Шатов продлили контракты с «Зенитом»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и защитник петербуржцев Игорь Смольников продлили свои контракты с клубом.

    Сообщается, что соглашения обоих игроков рассчитаны до 2020 года. Другие подробности договоров не разглашаются.

    Смольников провел за «Зенит» 15 матчей в нынешнем розыгрыше РФПЛ и отметился в этих играх тремя забитыми голами. Кроме того, на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.

    Шатов сыграл 16 встреч в РФПЛ, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами. Также он пять раз выходил на поле в Лиге чемпионов, забил в этом турнире два мяча и сделал одну голевую передачу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.12.2015 23:13
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1449523385
    Шатов же в Европу собирался? бабло решает... что же этот лимит лимитушка.
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    ologreds
    1694996637
    numo451265
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