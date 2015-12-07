Липпи: «Я не вел переговоров с «Лацио»

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Лацио".

"Каждую неделю меня сватают в Мадрид, Испанию или Италию. Я просто сказал, что хочу вернуться к работе, так что мне интересен любой клуб, который испытывает трудности. Впрочем, никто ко мне не обращался. Я не вел никаких переговоров с "Лацио". Я очень уважаю Пиоли, он профессионал. Я уверен, что "Лацио" сможет вернуться на свой прошлогодний уровень", - сказал Липпи.